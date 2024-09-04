Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:29, 4 сентября 2024Экономика

Нефтегазовые доходы России упали на четверть

Минфин России сообщил о падении нефтегазовых доходов в августе на 27 процентов

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

По итогам августа нефтегазовые доходы России составили 778,6 миллиарда рублей, что более чем на четверть (27 процентов) меньше, чем в июле (1079 миллиардов рублей). Об этом свидетельствуют данные, приведенные в сообщении Министерства финансов.

С начала года хуже результат был показан только в январе и июне. Отклонение фактически полученных доходов от ожидаемого объема составило десять миллиардов рублей.

В сентябре объем дополнительных нефтегазовых доходов бюджета запланирован на уровне 162 миллиардов рублей. Таким образом, ежедневный объем средств, передаваемых на закупку иностранной валюты и золота, составит 8,2 миллиарда рублей.

Однако в связи с тем, что во втором квартала Центробанк в рамках операции зеркалирования расходов средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ) продает юаней на 8,4 миллиарда рублей в сутки, в совокупности продажи валюты продолжатся. Вместе с тем размер этих продаж станет символическим — 200 миллионов рублей в сутки.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что в августе Россия сократила добычу нефти до уровня, который отвечает взятым на себя в рамках сделки в формате ОПЕК+ обязательствам.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      «Они идут своей дорогой». Кремль впервые ответил на заявление Зеленского о планах ВСУ закрепиться в Курской области

      Монетный бум среди детей: охота за сокровищами от «Пятерочки» захватила внимание россиян

      Реклама

      Российские власти выделят на кредиты на обучение более миллиарда рублей

      Польский министр понадеялся на отказ нового главы МИД Украины от риторики Кулебы

      В ЕС обвинили Германию в укреплении отношений с Россией

      Обвиняемому в растрате 18 миллионов рублей ректору БФУ продлили арест

      Диетолог назвал полезные при диабете продукты

      Зажигательные танцы медведя у дерева попали на видео

      Популярный блогер Влад А4 помог разработать новый дизайн детских СберКарт

      Вучич опроверг планы Сербии передать истребители ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше