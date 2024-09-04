Нефтегазовые доходы России упали на четверть

Минфин России сообщил о падении нефтегазовых доходов в августе на 27 процентов

По итогам августа нефтегазовые доходы России составили 778,6 миллиарда рублей, что более чем на четверть (27 процентов) меньше, чем в июле (1079 миллиардов рублей). Об этом свидетельствуют данные, приведенные в сообщении Министерства финансов.

С начала года хуже результат был показан только в январе и июне. Отклонение фактически полученных доходов от ожидаемого объема составило десять миллиардов рублей.

В сентябре объем дополнительных нефтегазовых доходов бюджета запланирован на уровне 162 миллиардов рублей. Таким образом, ежедневный объем средств, передаваемых на закупку иностранной валюты и золота, составит 8,2 миллиарда рублей.

Однако в связи с тем, что во втором квартала Центробанк в рамках операции зеркалирования расходов средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ) продает юаней на 8,4 миллиарда рублей в сутки, в совокупности продажи валюты продолжатся. Вместе с тем размер этих продаж станет символическим — 200 миллионов рублей в сутки.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что в августе Россия сократила добычу нефти до уровня, который отвечает взятым на себя в рамках сделки в формате ОПЕК+ обязательствам.