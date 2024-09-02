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16:51, 2 сентября 2024Экономика

Россия начала исполнять обязательства по сокращению добычи нефти

Вице-премьер Новак заявил об исполнении РФ обязательств перед ОПЕК+ в августе

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

К концу августа Россия начала исполнять свои обязательства по сокращению добычи нефти в рамках соглашения с ОПЕК+. Об этом, отвечая на вопрос журналистов, заявил вице-премьер Александр Новак, передает «Интерфакс».

В начале месяца Минэнерго отмечало, что в июле российские компании сократили добычу по сравнению с июнем, но все равно превысили целевые показатели сделки на 67 тысяч баррелей в сутки. Однако, как отмечало тогда министерство, в августе и сентябре сокращение усилится.

В объединении производителей нефти дали отличные от российских цифры. По оценке ОПЕК+, добыча оказалась выше утвержденного уровня на 111 тысяч баррелей в сутки.

По графику, утвержденному ОПЕК+, добыча России в августе не должна превышать 8,987 миллиона баррелей в сутки. Также к концу сентября страна должна компенсировать превышение лимитов на добычу в объеме 480 тысяч баррелей в сутки.

Ранее стало известно, что в России упало число ввода новых нефтяных скважин. По итогам первой половины 2024 года в эксплуатацию ввели 3657 подобных объектов, что на 12 процентов меньше, чем годом ранее.

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