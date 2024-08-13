В России снизилась добыча нефти

МЭА: добыча нефти в России снизилась на 10 тысяч баррелей в сутки в июле

По итогам июля 2024 года добыча нефти в России снизилась на 10 тысяч баррелей в сутки в сравнении с июньским показателем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистические данные аналитиков Международного энергетического агентства (МЭА).

Во втором летнем месяце среднесуточный объем добычи нефти в России составил 9,23 миллиона баррелей. При этом с учетом добровольных сокращений в рамках сделки ОПЕК+ показатель должен был оказаться на уровне в 8,98 миллиона. Таким образом, в июле Россия недовыполнила план на 250 тысяч баррелей в сутки.

Согласно данным Министерства энергетики, снижение среднесуточных объемов добычи нефти в России составило в июле 67 тысяч баррелей. В ведомстве связали подобную динамику в том числе с графиком поставок сырья. Ожидается, что ситуацию удастся исправить в ближайшие месяцы.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на источники сообщила о снижении ввода новых нефтяных скважин в России. По итогам первой половины 2024 года в эксплуатацию ввели в общей сложности 3657 подобных объектов. В годовом выражении показатель сократился на 12 процентов.