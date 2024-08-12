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12:39, 12 августа 2024Экономика

В России сократился ввод новых нефтяных скважин

«Ведомости»: ввод новых нефтяных скважин в 2024 году сократился в России на 12 %

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В России в январе — июне текущего года ввели в эксплуатацию 3657 нефтяных скважин, пишут «Ведомости». По данным источников издания, их число сократилось на 12 процентов по сравнению с первым полугодием 2023-го.

Отмечается, что в июне снижение оказалось еще более значительным, составив относительно показателей первого месяца прошлогоднего лета 29 процентов (до 585 скважин). В то же время, указывается в материале, объемы бурения в целом снизились незначительно по сравнению с прошлым годом, а план по нему в первом полугодии даже перевыполнили на 3 процента.

Аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман связывает снижение ввода новых нефтяных скважин с сокращением добычи нефти в стране в рамках сделки ОПЕК+ и дополнительных добровольных обязательств России. По словам партнера Kasatkin Consulting Дмитрия Касаткина, сейчас для поддержания уровня добычи нефти такого значительного, как годом ранее, объема ввода новых скважин не требуется. Старший аналитик «БКС мир инвестиций» Рональд Смит, в свою очередь, уточнил, что при действующих параметрах сделки российские нефтяники уже обладают избытком производственных мощностей.

Ранее ОПЕК+ поделилась планами начать постепенно наращивать добычу нефти рядом стран. В частности, говорилось, что уменьшать объемы своих добровольных сокращений в этой сфере в конце 2024 года начнут Россия и Саудовская Аравия. По прогнозу Кауфмана, при сохранении текущей ситуации на мировом нефтяном рынке вряд ли стоит ожидать роста объемов добычи в указанные сроки.

По данным Минэнерго РФ, в июле добыча нефти сократилась сильнее, чем в июне, а целевые показатели ОПЕК+ оказались превышены на 67 тысяч баррелей в сутки. При этом в 2023-м суммарные запасы нефти и конденсата в России выросли в общей сложности на 550 миллионов тонн — за 12 месяцев в стране открыли 43 месторождения углеводородов.

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      Дмитрий Воронин
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