Пределы падения стоимости нефти оценили

Аналитик Мильчакова: цена нефти Brent может достичь $71 за баррель

Падение стоимости нефти марки Brent, опустившейся во вторник утром ниже 78 долларов за баррель, в ближайшее время может продолжиться, считают эксперты. В ближайший месяц показатель будет колебаться в пределах 71-80 долларов за баррель, следует из прогноза ведущего аналитик Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, с которым ознакомилась «Лента.ру».

Откат цены углеводородов до уровней начала 2024 года — на момент написания материала составляла 76,84 доллара со снижением почти на два процента — эксперты связывают с рядом факторов, в том числе возобновлением роста курса американской валюты, а также обнародованными ОПЕК+ планами постепенно наращивать добычу нефти рядом стран. В частности, уменьшать объемы своих добровольных сокращений в этой сфере через несколько месяцев начнут Россия и Саудовская Аравия.

В то же время, отмечает специалист, спрос на нефть, прежде всего, в странах Азии, остается высоким, а геополитическая обстановка — по-прежнему напряженной. С учетом в том числе того, что судоходные компании по-прежнему опасаются доставлять грузы, включая нефть, через Красное море, ее цена уже в июле может достигнуть 87-88 долларов за баррель. В ближайшие же недели она останется волатильной в отмеченных границах, полагает Мильчакова.