Решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти до октября объяснили

Аналитик Листовский: сокращение добычи нефти ОПЕК+ связано с низким спросом

Страны ОПЕК+ продлили соглашение о сокращении добычи нефти до октября из-за низкого спроса на рынке и проблем в мировой экономике, считает генеральный директор Фонда энергетического развития Андрей Листовский. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил решение организации.

«Спрос до сих пор не восстанавливается, поэтому лишние объемы нефтедобычи могли бы негативно повлиять на цену. Поэтому страны ОПЕК+ превентивно решили стабилизировать рынок путем запрета самим себе выбрасывать на рынок дополнительные объемы нефти», — сказал аналитик.

Основная причина — это недостаточное восстановление спроса на нефть из-за того, что мировая экономика немного буксует Андрей Листовский генеральный директор Фонда энергетического развития

Страны ОПЕК+ решили частично и поэтапно начать восстанавливать добровольные сокращения добычи с октября 2024 года, заявили в правительстве России. Лимит составляет 2,2 миллиона баррелей в сутки. Также участники встречи договорились продлить действующие в 2024 году целевые уровни по добыче нефти на весь 2025 год.

Как отмечали источники Reuters, в настоящий момент стоит вопрос о том, чтобы увеличить срок сокращения и в 2025 году. Сейчас цены на нефть находятся на уровне 80 долларов за баррель, что ниже показателя, который необходим многим членам ОПЕК+ для балансирования бюджетов своих стран. Представители организации обеспокоены низким спросом на нефть в Китае, который остается крупнейшим импортером.