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17:30, 2 июня 2024Экономика

В ОПЕК+ заявили о сокращении добычи нефти до конца сентября

Reuters: в ОПЕК+ заявили о сокращении добычи нефти до конца сентября 2024 года

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

В ОПЕК+ заявили о сокращении добычи нефти до конца сентября 2024 года. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

В ходе переговоров страны участницы достигли соглашения о продлении добровольного сокращения добычи нефти на 2,2 миллиона баррелей в сутки. При этом в настоящий момент стоит вопрос об увеличении их срока до 2025 года.

В настоящий момент цены на нефть составляют около 80 долларов за баррель, что ниже уровня, необходимого многим членам ОПЕК+ для балансирования своего бюджета в стране. Большую обеспокоенность у представителей сообщества вызывает низкий спрос на нефть в Китае, который в свою очередь, является ее крупнейшим импортером.

Ранее ОПЕК сообщила о снижении добычи нефти в России. По итогам апреля добыча нефти в стране снизилась на 154 тысячи баррелей в сутки, до 9,292 миллиона баррелей.

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      Мария Винар
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