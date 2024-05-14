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14:30, 14 мая 2024Экономика

ОПЕК сообщила о снижении добычи нефти в России

ОПЕК: добыча нефти в России в апреле снизилась на 154 тысячи баррелей в сутки

Фото: Егор Алеев / ТАСС

По итогам апреля добыча нефти в России снизилась на 154 тысячи баррелей в сутки, до 9,292 миллиона баррелей. Об этом со ссылкой на майский доклад ОПЕК пишет РИА Новости.

В марте Россия добывала 9,446 миллиона баррелей. Данные по добыче конденсата в материалах доклада не приводятся. В целом ОПЕК+ в апреле сократила добычу на 246 тысяч баррелей, то есть на российские компании пришлось более половины сокращений.

Российские власти начали снижение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ с марта 2023 года. В феврале прошлого года, от уровня которого отсчитывается сокращение, добыча составляла 9,95 миллиона баррелей в сутки.

В марте этого года Москва продлила действие взятых на себя обязательств по поставкам. Вице-премьер Александр Новак указывал, что к июню 2024 года уровень нефтедобычи опустится до 9 миллионов баррелей в сутки.

В апрельском докладе ОПЕК сохранила прогноз по снижению объема добычи нефти и конденсата в России на 180 тысяч баррелей в сутки, до 10,75 миллиона баррелей. В 2025 году организация ожидает роста на 130 тысяч баррелей, до 10,88 миллиона баррелей.

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      Платон Щукин
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