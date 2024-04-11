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18:56, 11 апреля 2024Экономика

ОПЕК спрогнозировала объем добычи нефти в России

ОПЕК сохранила прогноз по добыче нефти в России в 2024 году

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

ОПЕК сохранила прогноз по добыче нефти и конденсата в России в 2024-2025 годах. Об этом со ссылкой на доклад организации пишет РИА Новости.

В ОПЕК ожидают, что в текущем году объем добычи в РФ снизится на 180 тысяч баррелей в сутки и составит 10,75 миллиона баррелей. По данным организации, этот показатель учитывает все добровольные сокращения добычи сырой нефти до конца 2024 года. При этом на следующий год добыча увеличится на 130 тысяч баррелей, до 10,88 миллиона баррелей за 24 часа, отмечается в апрельском докладе ОПЕК.

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В ОПЕК также подсчитали, что по итогам февраля 2024 года Россия стала главным поставщиком сырой нефти в Индию и Китай. За последний месяц зимы российские сырьевые экспортеры обеспечили 21 процент от общего объема импорта нефти Китаем, хотя в январе показатель находился на отметке в 20 процентов. В свою очередь, доля РФ в структуре индийского импорта в феврале достигла 33 процентов.

По прогнозам председателя правления «Газпром нефти» Александра Дюкова, цена нефти в 2024 году будет колебаться в диапазоне от 80 до 100 долларов за баррель. Он отметил, что ценовая динамика будет зависеть от множества факторов, но текущая стоимость нефти является справедливой, и дефицит ее на рынке, который он назвал сбалансированным, отсутствует.

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