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15:58, 11 апреля 2024Экономика

Назван главный поставщик нефти в Индию и Китай

ОПЕК: Россия стала лидером по поставкам нефти в Индию и Китай в феврале

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

По итогам февраля 2024 года России стала главным поставщиком сырой нефти в Индию и Китай. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистические данные аналитиков Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).

За последний месяц зимы российские сырьевые экспортеры обеспечили 21 процент от общего объема импорта нефти Китаем, хотя в январе показатель находился на отметке в 20 процентов. В свою очередь, доля РФ в структуре индийского импорта в феврале достигла 33 процентов.

На китайском рынке России удалось опередить ближайших конкурентов в лице Саудовской Аравии, на долю которой в структуре импорта КНР пришлось 16 процентов нефтяных поставок, а также Ирак (11 процентов) и Малайзию (почти 11 процентов). На индийском рынке РФ обошла Саудовскую Аравию (19 процентов) и Ирак (17 процентов).

Ранее аналитики компании Kpler сообщили, что по итогам марта российские сырьевые экспортеры смогли нарастить суточные объемы вывоза нефти морским путем почти до годового максимума. В первый месяц весны показатель составил около 3,8 миллиона баррелей и немного не дотянул до уровня мая 2023-го, когда из страны в среднем отправляли водным путем более 3,9 миллиона баррелей в день.

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      Анатолий Акулов
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