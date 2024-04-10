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08:38, 10 апреля 2024Экономика

Россия нарастила вывоз нефти почти до годового максимума

Kpler: морской экспорт российской нефти вырос почти до 3,8 млн баррелей в сутки

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

По итогам марта 2024-го среднесуточный объем экспорта российской нефти морским путем достиг почти годового максимума и составил около 3,8 миллиона баррелей. Этот показатель стал максимальным с мая 2023-го, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные аналитиков компании Kpler.

В годовом выражении среднесуточные объемы морского вывоза российской нефти увеличились на 5 процентов. Достигнутый в марте результат немного не дотянул до уровня мая 2023-го — тогда среднесуточный экспорт составлял более 3,9 миллиона баррелей.

В то же время мартовский показатель стал максимальным с начала 2024 года. В январе среднесуточные объемы морского экспорта находились на уровне в 3,5 миллиона баррелей, а в феврале — на отметке в 3,3 миллиона.

Эксперты утверждают, что подобная динамика носит во многом вынужденный характер. Из-за аварий на установках нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) после серии атак украинских беспилотников часть мощностей выбыла, на фоне чего России пришлось в экстренном порядке наращивать объемы сырьевого экспорта.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что по итогам 2023 года большую часть российской нефти получили страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). На их долю пришлось в общей сложности более 80 процентов экспорта нефти и свыше 35 процентов экспорта нефтепродуктов.

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      Анатолий Акулов
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