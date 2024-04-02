Названы основные покупатели российской нефти

Новак: более 80 % экспорта нефти из РФ получил Азиатско-Тихоокеанский регион

В 2023 году большую часть российской нефти получили страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Основных покупателей в авторской колонке для журнала «Энергетическая политика» назвал вице-премьер РФ Александр Новак.

За последние годы Россия переориентировала выпавший из-за западных санкций объем экспорта нефти и нефтепродуктов на новые рынки. 86 процентов экспорта нефти и 84 процента экспорта нефтепродуктов в 2023-м пришлось на дружественные страны. Для сравнения, в 2021 году их доля составляла 40 и 30 процентов соответственно. На страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в 2023 году пришлось более 80 процентов российской нефти и более 35 процентов нефтепродуктов, заявил Новак.

По словам вице-премьера, в 2023 году объем переработки нефти составил 275 из добытых 530,6 миллиона тонн. Производство автомобильного бензина составило 44 миллиона тонн, а дизельного топлива — 88 миллионов тонн.

В конце марта в кубинский порт Матансас должна была прибыть первая за год российская партия нефти объемом около 715 тысяч баррелей. Первая партия российского сырья должна стать для кубинских властей «долгожданным облегчением» на фоне растущих в стране уличных беспорядков. В последний раз Россия отправляла нефть Кубе в марте 2023 года, свидетельствуют статистические данные аналитиков Kpler.