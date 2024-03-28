Россия отправила первую за год партию нефти Кубе

Bloomberg: Россия направила Кубе первую за год партию нефти в 715 тысяч баррелей

В пятницу в кубинский порт Матансас должна прибыть первая за год российская партия нефти объемом около 715 тысяч баррелей. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные данные отслеживания судов.

Как отмечают эксперты, первая партия российского сырья должна стать для кубинских властей «долгожданным облегчением» на фоне растущих в стране уличных беспорядков. В последний раз Россия отправляла нефть Кубе в марте 2023 года, свидетельствуют статистические данные аналитиков Kpler.

За последнее время остров столкнулся с отключениями электроэнергии и нехваткой продовольствия, которые вызвали массовую миграцию. Протесты стали крупнейшими с 2021 года. Уточняется, что поставка российского сырья должна стать крупнейшей с ноября 2022-го.

Судно с 715 тысячами баррелей покинуло побережье Балтийского моря 9 марта и в ближайшее время должно доставить груз на Кубу. Этих объемов островному государству должно хватить «примерно на 35 дней», считает аналитик Энергетического института Техасского университета Хорхе Пиньон.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Kpler сообщила о возобновлении поставок российской флагманской нефти Urals еще одной латиноамериканской стране — Венесуэле. Тогда суммарные объемы экспорта оценивались в 1,8 миллиона баррелей. Как уточнялось, российскую нефть начали поставлять на фоне смягчения до апреля 2024 года санкций США против Венесуэлы.