Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
17:41, 28 марта 2024Экономика

Россия отправила первую за год партию нефти Кубе

Bloomberg: Россия направила Кубе первую за год партию нефти в 715 тысяч баррелей

Фото: Oleg Spiridonov / Business Online / Globallookpress.com

В пятницу в кубинский порт Матансас должна прибыть первая за год российская партия нефти объемом около 715 тысяч баррелей. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные данные отслеживания судов.

Как отмечают эксперты, первая партия российского сырья должна стать для кубинских властей «долгожданным облегчением» на фоне растущих в стране уличных беспорядков. В последний раз Россия отправляла нефть Кубе в марте 2023 года, свидетельствуют статистические данные аналитиков Kpler.

За последнее время остров столкнулся с отключениями электроэнергии и нехваткой продовольствия, которые вызвали массовую миграцию. Протесты стали крупнейшими с 2021 года. Уточняется, что поставка российского сырья должна стать крупнейшей с ноября 2022-го.

Судно с 715 тысячами баррелей покинуло побережье Балтийского моря 9 марта и в ближайшее время должно доставить груз на Кубу. Этих объемов островному государству должно хватить «примерно на 35 дней», считает аналитик Энергетического института Техасского университета Хорхе Пиньон.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Kpler сообщила о возобновлении поставок российской флагманской нефти Urals еще одной латиноамериканской стране — Венесуэле. Тогда суммарные объемы экспорта оценивались в 1,8 миллиона баррелей. Как уточнялось, российскую нефть начали поставлять на фоне смягчения до апреля 2024 года санкций США против Венесуэлы.

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      «Сегодня талибы — главные противники ИГ». Как на Западе пытаются сделать Афганистан ответственным за теракт в «Крокусе»?

      Установлен и задержан еще один подозреваемый по делу о теракте в «Крокусе»

      СК заявил о связи террористов из «Крокуса» с украинскими националистами

      На Украине обвинили Зеленского во лжи с обеспечением ВСУ дронами

      Зеленский пожаловался на переключение внимания с Украины на Газу

      Россиянкам посоветовали носить весной одежду из латекса

      Россия отправила первую за год партию нефти Кубе

      Подмосковный чиновник закрыл собой семью во время теракта в «Крокусе» и погиб

      Полковник раскрыл значение перехвата уникального украинского крыла-камикадзе

      Семья в российском городе столкнулась с риском обвала потолка из-за соседей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше