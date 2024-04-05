Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:54, 5 апреля 2024Экономика

Спрогнозирована цена на нефть до конца года

Дюков: стоимость барреля нефти в 2024 году будет колебаться от $80 до $100

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Цена нефти в 2024 году будет колебаться в диапазоне от 80 до 100 долларов за баррель, считает председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков. Его прогноз приводит ТАСС.

По словам главы компании, ценовая динамика будет зависеть от множества факторов, но текущая стоимость нефти является справедливой, и дефицит на ее рынке, который он назвал сбалансированным, отсутствует. В связи с этим на заседании комитета ОПЕК+ решили не изменять планы по добыче на второй квартал 2024 года.

Котировки нефти марки Brent в марте держались на уровне около 85 долларов за баррель, а с конца месяца начали расти, поднявшись 4 апреля выше 91 доллара впервые с октября 2023 года.

Как объяснил вице-премьер России Александр Новак, рост цен в последние несколько дней связан с напряженной ситуацией на Ближнем Востоке и реакцией на нее рынков.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      Дамбу прорвало в российском городе

      В Израиле устроят жертвоприношение, предсказанное Библией. Его готовят сектанты, которые хотят приблизить конец света

      Разгадана тайна «русалки» из Японии

      Парень бросил девушку из-за сеанса массажа

      Участница культового шоу на Первом канале рассказала о батюшке на проекте

      Писателя Михаила Веллера признали иноагентом

      В России появился в продаже уникальный гаджет

      Задержан заказавший 23 года назад киллеру расправу над россиянином экс-лидер ОПГ

      Samsung представит два дешевых складных смартфона

      Замдиректора по IT в компании «Сирена-трэвел» Ройтману избрали меру пресечения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше