Спрогнозирована цена на нефть до конца года

Дюков: стоимость барреля нефти в 2024 году будет колебаться от $80 до $100

Цена нефти в 2024 году будет колебаться в диапазоне от 80 до 100 долларов за баррель, считает председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков. Его прогноз приводит ТАСС.

По словам главы компании, ценовая динамика будет зависеть от множества факторов, но текущая стоимость нефти является справедливой, и дефицит на ее рынке, который он назвал сбалансированным, отсутствует. В связи с этим на заседании комитета ОПЕК+ решили не изменять планы по добыче на второй квартал 2024 года.

Котировки нефти марки Brent в марте держались на уровне около 85 долларов за баррель, а с конца месяца начали расти, поднявшись 4 апреля выше 91 доллара впервые с октября 2023 года.

Как объяснил вице-премьер России Александр Новак, рост цен в последние несколько дней связан с напряженной ситуацией на Ближнем Востоке и реакцией на нее рынков.