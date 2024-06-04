Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:52, 4 июня 2024Экономика

Мировые цены на нефть упали до минимума с начала февраля

Биржевые цены на нефть Brent опустились ниже $78 за баррель впервые с 6 февраля

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Цены на эталонную североморскую марку нефти Brent в ходе торгов 4 июня опустились ниже отметки в 78 долларов за баррель впервые с 6 февраля 2024 года. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Ближе к 8:40 по московскому времени стоимость фьючерсных контрактов на поставки Brent в августе сократились до отметки в 77,74 доллара за баррель. Снижение к уровню закрытия предыдущей торговой сессии составило 4,15 процента.

Котировки сентябрьских сырьевых контрактов к этому времени опустились до уровня в 77,61 доллара за баррель, снизившись на 4,03 процента. В свою очередь стоимость поставок в октябре составила на тот момент 77,37 доллара (минус 3,92 процента), а ноябрьских — 77,09 доллара (минус 3,83 процента).

Заметное снижение мировых цен на нефть фиксируется второй день подряд. Так, в ходе торгов в понедельник, 3 июня, Brent в моменте дешевела на 3 процента, до отметки в 79 долларов за баррель. Аналитики тогда указывали на самый большой спад рыночных сырьевых котировок с начала февраля.

Старший эксперт Freedom Finance Global Сергей Пигарев объяснял подобную динамику отсутствием консенсуса по квотам в рамках сделки ОПЕК+. Он напомнил, что по итогам очередной встречи альянса квоты по добыче сырья для ОАЭ, Нигерии и России на 2025 год были повышены, тогда как для остальных участников они остались неизменными.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      «Шанс унизить Макрона». В США заявили, что Путин может ответить Парижу ударом по французским военным на Украине

      Трамп собрал рекордную сумму пожертвований после вердикта присяжных

      Девушка с последней стадией рака рассказала о незаметных симптомах болезни

      Возбуждено дело после высадки на МКАД участников СВО таксистом

      Гроб с телом Чилингарова доставили в храм Христа Спасителя

      Южная Корея пообещала возобновить военные действия вдоль демаркационной линии

      Омбудсмен рассказала о судьбе потерявших обоих родителей после «Крокуса» детей

      Байден назвал Трампа осужденным преступником

      Назван самый модный цвет лета 2024 года

      Володин назвал самый быстрый способ завершить конфликт на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше