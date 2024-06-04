Мировые цены на нефть упали до минимума с начала февраля

Биржевые цены на нефть Brent опустились ниже $78 за баррель впервые с 6 февраля

Цены на эталонную североморскую марку нефти Brent в ходе торгов 4 июня опустились ниже отметки в 78 долларов за баррель впервые с 6 февраля 2024 года. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Ближе к 8:40 по московскому времени стоимость фьючерсных контрактов на поставки Brent в августе сократились до отметки в 77,74 доллара за баррель. Снижение к уровню закрытия предыдущей торговой сессии составило 4,15 процента.

Котировки сентябрьских сырьевых контрактов к этому времени опустились до уровня в 77,61 доллара за баррель, снизившись на 4,03 процента. В свою очередь стоимость поставок в октябре составила на тот момент 77,37 доллара (минус 3,92 процента), а ноябрьских — 77,09 доллара (минус 3,83 процента).

Заметное снижение мировых цен на нефть фиксируется второй день подряд. Так, в ходе торгов в понедельник, 3 июня, Brent в моменте дешевела на 3 процента, до отметки в 79 долларов за баррель. Аналитики тогда указывали на самый большой спад рыночных сырьевых котировок с начала февраля.

Старший эксперт Freedom Finance Global Сергей Пигарев объяснял подобную динамику отсутствием консенсуса по квотам в рамках сделки ОПЕК+. Он напомнил, что по итогам очередной встречи альянса квоты по добыче сырья для ОАЭ, Нигерии и России на 2025 год были повышены, тогда как для остальных участников они остались неизменными.