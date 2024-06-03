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17:21, 3 июня 2024Экономика

Нефть резко подешевела

Стоимость нефти марки Brent упала на 3 %
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Во время торгов в понедельник, 3 июня, стоимость барреля нефти марки Brent резко упала. Фьючерсы потеряли 3 процента, свидетельствуют данные биржи ICE.

Вечером в понедельник баррель Brent подешевел до 79 долларов. Это самое большое снижение с начала февраля.

Колебания на рынке связаны с прошедшей встречей представителей ОПЕК+. В комментарии старшего аналитика Freedom Finance Global Сергея Пигарева, который есть в распоряжении «Ленты.ру», указано, что встреча подтвердила отсутствие консенсуса среди нефтедобывающих стран. Стороны согласовали уровни добычи на 2025 год. «Интересным моментом стало повышение квот для ОАЭ, Нигерии и России на 300, 120 и 121 тысячу баррелей в сутки соответственно. При этом квоты остальных стран остались неизменными по сравнению с текущим годом», — заметил эксперт.

Пигарев сказал, что аналитики не ждут значительной реакции рынка на результаты встречи. Высокий спрос на нефтепродукты и дефицит на рынке будут поддерживать цены на нефть летом.

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      Платон Щукин
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