Нефть резко подешевела

Стоимость нефти марки Brent упала на 3 %

Во время торгов в понедельник, 3 июня, стоимость барреля нефти марки Brent резко упала. Фьючерсы потеряли 3 процента, свидетельствуют данные биржи ICE.

Вечером в понедельник баррель Brent подешевел до 79 долларов. Это самое большое снижение с начала февраля.

Колебания на рынке связаны с прошедшей встречей представителей ОПЕК+. В комментарии старшего аналитика Freedom Finance Global Сергея Пигарева, который есть в распоряжении «Ленты.ру», указано, что встреча подтвердила отсутствие консенсуса среди нефтедобывающих стран. Стороны согласовали уровни добычи на 2025 год. «Интересным моментом стало повышение квот для ОАЭ, Нигерии и России на 300, 120 и 121 тысячу баррелей в сутки соответственно. При этом квоты остальных стран остались неизменными по сравнению с текущим годом», — заметил эксперт.

Пигарев сказал, что аналитики не ждут значительной реакции рынка на результаты встречи. Высокий спрос на нефтепродукты и дефицит на рынке будут поддерживать цены на нефть летом.