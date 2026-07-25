Зеленский не захотел называть Трампа лучшим президентом США

Зеленский в интервью Лумер не захотел называть Трампа лучшим президентом США

Украинский лидер Владимир Зеленский не захотел называть Дональда Трампа лучшим президентом США. Он указал на другого лидера в интервью американскому блогеру Лоре Лумер, опубликованном в соцсети X.

Когда Лумер задала ему вопрос о лучшем по его мнению американском президенте, Зеленский назвал таковым Авраама Линкольна.

«Президент Трамп будет смотреть это интервью», – предупредила блогер.

«Трамп – хороший, сильный лидер. Он лучший или нет, конечно, история покажет. Иногда мы живем и не знаем, иногда мы воздвигаем памятники кому-то, а потом понимаем, что это был не великий человек», — дополнил свой ответ украинский лидер.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп и его украинский коллега Владимир Зеленский могут встретиться в Вашингтоне 28 июля. В России назвали возможные темы для беседы двух лидеров.