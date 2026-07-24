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18:02, 24 июля 2026МирЭксклюзив

Названы темы возможной встречи Трампа и Зеленского

Политолог Асафов: Тема возможной встречи Трампа и Зеленского — внутренняя политика Украины
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Тема возможной встречи президента США Дональда Трампа и украинского президента Владимира Зеленского — внутриполитическая ситуация на Украине, считает политолог Александр Асафов. Своим мнением эксперт поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Если говорить об актуализации повестки, то она может строиться вокруг кризиса, связанного со сменой власти киевского режима, отставкой и не согласием с ней [Михаила] Федорова с поста министра обороны и всеми обстоятельствами, связанными с не проведением выборов и с весьма спорными, с точки зрения американцев, назначениями. Это совершенно точно непубличная часть обсуждения. Здесь могут быть предложения, требования. Но это, скорее всего, будет в закрытом контуре», — допустил Асафов.

В публичной части встречи, по словам политолога, украинский лидер может обратиться с просьбой о выделении дополнительных средств и оружия к американскому коллеге.

«Но кажется, что все его "попросить" на недавнем саммите НАТО были в разной степени реализованы», — добавил он.

С учетом всего прочего, не вижу, зачем это нужно Трампу в данный момент. Ему бы разобраться с Ближним Востоком, а потом понимать, что делать с выборами

Александр Асафовполитолог

Асафов отметил, что после встречи главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио могла появиться какая-то часть решения украинского конфликта, и Трамп с Зеленским могут ее обсудить. Однако, по его словам, в этой теме очень сложно давать прогнозы.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп и его украинский коллега Владимир Зеленский могут встретиться в Вашингтоне 28 июля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома.

23 июля состоялся очередной раунд контактов России и США. Глава МИД России Сергей Лавров и государственный секретарь США Марко Рубио провели встречу в столице Филиппин Маниле на полях саммита АСЕАН.

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