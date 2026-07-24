Стало известно о новой встрече Трампа и Зеленского

Reuters: Трамп и Зеленский встретятся в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп и его украинский коллега Владимир Зеленский встретятся в Вашингтоне 28 июля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома.

«Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский планируют встретиться в Вашингтоне во вторник», — утверждается в публикации.

Ранее украинский лидер подтвердил, что провел переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером.

8 июля Трамп заявил, что президент России Владимир Путин и Зеленский могут скоро встретиться.