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20:27, 22 июля 2026 (обновлено: 20:47, 22 июля 2026)Бывший СССР

Зеленский рассказал о новом разговоре со спецпосланниками Трампа

Зеленский сообщил, что провел разговор со спецпосланниками Трампа
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kay Nietfeld / Pool via Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что провел переговоры со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером. Он написал об этом на своей странице в Telegram.

«Только что разговаривал с представителями президента Трампа, Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Хороший и важный разговор о том, как активизировать дипломатию и приблизить мир», — написал Зеленский.

По словам украинского лидера, представители Киева и Вашингтона остаются в тесном контакте.

Ранее Трамп заявил, что президент России Владимир Путин и Зеленский могут скоро встретиться. Он высказал мнение, что это будет позитивным событием.

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