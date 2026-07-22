Зеленский рассказал о новом разговоре со спецпосланниками Трампа

Зеленский сообщил, что провел разговор со спецпосланниками Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что провел переговоры со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером. Он написал об этом на своей странице в Telegram.

«Только что разговаривал с представителями президента Трампа, Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Хороший и важный разговор о том, как активизировать дипломатию и приблизить мир», — написал Зеленский.

По словам украинского лидера, представители Киева и Вашингтона остаются в тесном контакте.

Ранее Трамп заявил, что президент России Владимир Путин и Зеленский могут скоро встретиться. Он высказал мнение, что это будет позитивным событием.