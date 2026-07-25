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04:42, 25 июля 2026Бывший СССР

Марочко рассказал об оставшихся в Константиновке бойцах ВСУ

Марочко: Из Константиновки все еще выходят по два-три солдата ВСУ
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Из Константиновки Донецкой Народной Республики (ДНР) группами по два-три человека все еще выходят солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

«В данном районе еще встречается по два-три украинских боевика, которые потеряли связь с командованием. Естественно, те, кто пожелал сдаться в плен, остаются живы. Ну, а те, кто пытался как-то выбраться из данного района, были уничтожены нашими дроноводами», — рассказал Марочко.

3 июля в Кремле объявили, что Константиновка взята под контроль России. По словам президента РФ Владимира Путина, это событие станет ключом к освобождению всей Донецкой Народной Республики.

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