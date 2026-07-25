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04:54, 25 июля 2026Мир

В автомобиле студентки обнаружили бомбу

В Ирландии полиция обнаружила бомбу в автомобиле студентки, ей грозит до 14 лет заключения
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Pogiba Alexandra / Global Look Press

Полиция Ирландии в 10 километрах от границы республики с Северной Ирландией обнаружила в машине 25-летней студентки бомбу. Об этом сообщило издание The Irish Times по итогам слушаний в окружном суде города Трим (графство Мит).

Машина девушки была остановлена для проверки детективным подразделением полиции в графстве Монахан в рамках расследования операций диссидентских республиканских группировок. Данные группировки не признают мирное урегулирование конфликта в Северной Ирландии и все достигнутые в конце прошлого века политические соглашения.

Бомба находилась на заднем сидении автомобиля и состояла из блока управления временем срабатывания, детонатора и пластичной взрывчатки.

Задержанной грозит до 14 лет заключения. Адвокаты девушки заявили, что она не знала, что лежит в сумке, а просто выполняла просьбу отвезти ее в Северную Ирландию.

Судья согласился отпустить девушку под поручительство третьего лица в размере 15 тысяч евро и при соблюдении ряда условий.

Ранее Европейская комиссия подала в Суд Евросоюза на Ирландию и еще три страны.

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