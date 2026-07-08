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21:31, 8 июля 2026Мир

Еврокомиссия подала в суд на четыре страны ЕС

ЕК подала в суд ЕС на Францию, Испанию, Ирландию и Нидерланды из-за кибербезопасности
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейская комиссия подала в Суд ЕС на Францию, Испанию, Ирландию и Нидерланды. Об этом говорится на сайте ЕК.

Поводом стало решение этих стран не внедрять в национальное законодательство положения директивы Брюсселя NIS2 о кибербезопасности. Отмечается, что государства-члены ЕС должны были внести положения директивы в свое законодательство еще в 2024 году. При этом большинство стран выполнили данное требование, однако четыре государства ЕС не уведомили Еврокомиссию о полном завершении процедуры.

Ранее ЕК выяснила, что с 2013 по 2016 год из постоянного представительства Венгрии в Брюсселе действовала венгерская шпионская сеть, участники которой пытались вербовать чиновников из институтов Евросоюза (ЕС).

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