Еврокомиссия подала в суд на четыре страны ЕС

ЕК подала в суд ЕС на Францию, Испанию, Ирландию и Нидерланды из-за кибербезопасности

Европейская комиссия подала в Суд ЕС на Францию, Испанию, Ирландию и Нидерланды. Об этом говорится на сайте ЕК.

Поводом стало решение этих стран не внедрять в национальное законодательство положения директивы Брюсселя NIS2 о кибербезопасности. Отмечается, что государства-члены ЕС должны были внести положения директивы в свое законодательство еще в 2024 году. При этом большинство стран выполнили данное требование, однако четыре государства ЕС не уведомили Еврокомиссию о полном завершении процедуры.

Ранее ЕК выяснила, что с 2013 по 2016 год из постоянного представительства Венгрии в Брюсселе действовала венгерская шпионская сеть, участники которой пытались вербовать чиновников из институтов Евросоюза (ЕС).