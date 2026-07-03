Еврокомиссия выявила венгерскую шпионскую сеть в Брюсселе

Politico: ЕК выяснила, что в Брюсселе в 2013-2016 г. действовала венгерская шпионская сеть

Европейская комиссия (ЕК) выяснила, что с 2013 по 2016 год из постоянного представительства Венгрии в Брюсселе действовала венгерская шпионская сеть, участники которой пытались вербовать чиновников из институтов Евросоюза (ЕС). Об этом сообщает Politico со ссылкой на внутренний документ Еврокомиссии.

В документе с результатами расследования, проведенного уполномоченным по борьбе с мошенничеством Петром Серафином, говорится, что в 2013-2016 годах венгерские спецслужбы направляли нескольких чиновников для работы в постоянном представительстве.

«Действия этих сотрудников разведки в Брюсселе первоначально носили сдержанный характер, но постепенно, начиная с 2015 года, стали гораздо более открытыми», — говорится в тексте.

При этом расследование ЕК не установило ни одного виновного. В документе указано, что Еврокомиссия «не располагает информацией» о каких-либо серьезных нарушениях безопасности.

Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сообщил, что ЕК согласилась выделить стране 10 миллиардов евро. Речь идет о финансах, заблокированных властями ЕС, которые обвиняли прежнее руководство Венгрии в коррупции и нарушении верховенства права.