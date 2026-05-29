15:59, 29 мая 2026

Еврокомиссия согласилась разблокировать деньги для одной страны

Мадьяр: Еврокомиссия согласилась выделить Венгрии 10 миллиардов евро
Вячеслав Агапов

Фото: Alexandros Michailidis / Shutterstock / Fotodom

Еврокомиссия (ЕК) согласилась выделить Венгрии 10 миллиардов евро. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.

По словам главы правительства, решение разблокировать для страны средства из Фонда восстановления Евросоюза (ЕС) имеет историческое значение. Выделяемые средства помогут новому правительству добиться развития национальной экономики.

Речь идет о финансах, заблокированных властями ЕС, которые обвиняли прежнее руководство Венгрии в коррупции и нарушении верховенства права. Предполагается, что разблокирование этих денег пойдет на пользу венгерской экономике и даст ее правительству больше возможностей для бюджетного маневрирования.

«Наше соглашение имеет историческое значение, поскольку оно очень важно для венгерского народа, для всей Венгрии», — заявил Мадьяр после первой официальной встречи с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен в столице Бельгии.

Помимо указанной суммы, Будапешт рассчитывает привлечь более миллиарда евро на модернизацию электросети, а также добиться европейских инвестиций в железнодорожную инфраструктуру.

