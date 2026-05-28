15:15, 28 мая 2026Экономика

Новые власти Венгрии понадеялись на европейские миллиарды

Кирилл Луцюк

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Власти Венгрии близки к тому, чтобы договориться с Брюсселем о выделении его стране миллиардов евро из фондов Европейского союза. Об этом заявил новый премьер-министр этой страны Петер Мадьяр. Его процитировало Bloomberg.

Речь идет о финансах, которые были в свое время заблокированы властями ЕС, обвинявшими прежнее руководство Венгрии в коррупции и нарушении верховенства права. Это обернулось слабым экономическим ростом этой восточноевропейской страны. Предполагается, что разблокирование этих денег пойдет на пользу венгерской экономике и даст ее правительству больше возможностей для бюджетного маневрирования.

По словам Мадьяра, речь идет о выделении 10,4 миллиарда евро. Кроме того, Будапешт рассчитывает привлечь более миллиарда евро на модернизацию электросети, а также добиться европейских инвестиций в железнодорожную инфраструктуру.

Ранее Мадьяр заявлял о желательности перехода Венгрии на евро, но воздержался от прогнозирования точных сроков. По его словам, сначала в Будапеште хотят проанализировать состояние экономики.

