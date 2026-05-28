В США задумались о выпуске банкноты с Трампом

WP: Администрация продавливает печать банкноты номиналом $250 с портретом Трампа

Администрация президента США Дональда Трампа задумалась о выпуске банкноты с лицом бизнесмена. О том, что Белый дом продавливает выпуск такой купюры, сообщает The Washington post (WP)

По словам четырех нынешних и бывших сотрудников типографии, ответственных за выпуск банкнот, представители администрации Трампа оказывали давление на ведомство, чтобы оно разработало дизайн купюры номиналом 250 долларов с портретом президента. Это будет первый случай за более чем 150 лет, когда на американской валюте появится изображение живого человека.

Так, с 2025 года министр финансов США Брэндон Бич и его старший советник Майк Браун — неоднократно призывали сотрудников Бюро гравировки и печати подготовить прототипы банкноты. Британский художник Иэн Александер заявил, что Трамп одобрил изменения в проекте купюры и согласился добавить цвета американского флага и логотип в честь 250-летия со дня основания страны.

Директор типографии Патрисия Солимене сообщила, что 27 апреля руководство Министерства финансов внезапно отстранило ее от должности. При этом ранее она уже согласилась напечатать банкноты номиналом 100 долларов с подписью Трампа, первые в истории Америки банкноты с подписью действующего президента.

В начале третьей декады марта 2026 года Комиссия по изобразительным искусствам одобрила золотую монету номиналом один доллар с изображением действующего главы Белого дома. Как уточняло агентство Reuters, ее выпуск приурочили к 250-летию США, которое будет отмечаться 4 июля, в День независимости государства.