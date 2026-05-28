Звезда «Служебного романа» осудила введение чаевых для актеров

Актриса Светлана Немоляева высказалась против системы чаевых для артистов

Звезда фильма «Служебный роман» Светлана Немоляева раскритиковала систему чаевых для актеров, которую ввели в столичном Театре на Покровке. Ее слова приводит «Абзац».

«Никогда чаевых не было у актеров на спектаклях. Это же не столовая, не ресторан», — заявила Немоляева и добавила, что не понимает подобных нововведений.

Ранее актриса Ирина Безрукова высказалась в поддержку системы чаевых для артистов. Она заявила, что считает инициативу милой, если зрителей не будут к ней принуждать. Таким образом люди, не успевшие купить букет перед спектаклем, смогут поддержать понравившегося артиста иным способом.