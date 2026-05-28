Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
17:20, 28 мая 2026Культура

Звезда «Служебного романа» осудила введение чаевых для актеров

Актриса Светлана Немоляева высказалась против системы чаевых для артистов
Ольга Коровина

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Звезда фильма «Служебный роман» Светлана Немоляева раскритиковала систему чаевых для актеров, которую ввели в столичном Театре на Покровке. Ее слова приводит «Абзац».

«Никогда чаевых не было у актеров на спектаклях. Это же не столовая, не ресторан», — заявила Немоляева и добавила, что не понимает подобных нововведений.

Ранее актриса Ирина Безрукова высказалась в поддержку системы чаевых для артистов. Она заявила, что считает инициативу милой, если зрителей не будут к ней принуждать. Таким образом люди, не успевшие купить букет перед спектаклем, смогут поддержать понравившегося артиста иным способом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Шойгу раскрыл детали о возможном ударе по Киеву

    В столичном небоскребе от застройщика MR Group перестали работать лифты

    Появилось видео атакованных в Черном море танкеров

    Семья косаток устроила фотосессию на Курилах

    Подростков в Москве уличили в массовой порче номеров электросамокатов

    Предсказаны последствия ограничения ввоза томатов и огурцов из Армении в Россию

    За фальсификацию продуктов предложили сажать в тюрьму

    Модный бренд отказался от работы с Катей Клэп из-за фанатов зрелого возраста

    Россиянам назвали главных аутсайдеров продаж на автомобильном рынке страны

    У Неймара диагностировали травму в преддверии ЧМ-2026

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok