17:19, 28 мая 2026Экономика

Маркетплейс оштрафовали на сотни миллионов евро

Tagesschau: Евросоюз оштрафовал маркетплейс Temu на 200 миллионов евро
Кирилл Луцюк

Фото: El editorial / Shutterstock / Fotodom  

Европейская комиссия наложила штраф в 200 миллионов евро на китайский маркетплейс Temu. Об этом сообщило Tagesschau.

Как выяснила ЕК, европейским потребителям на этой онлайн-платформе часто предлагают нелегальные товары. В основном это контрафактная, опасная или токсичная продукция. Очень высокий процент мелкой электроники и зарядных устройств не прошел базовые тесты на безопасность, детские игрушки зачастую могут оказаться вредными для здоровья. Например, они содержат химические вещества в количествах, превышающих все установленные в ЕС нормы.

Наложению штрафа предшествовали неоднократные призывы Еврокомиссии к Temu провести необходимую оценку рисков в соответствии с европейским цифровым законодательством.

До этого стало известно, что власти Европейского союза собираются оштрафовать компанию Google на несколько сотен миллионов евро в рамках антимонопольного расследования. Таким будет наказание за нарушение Закона о цифровых рынках (DMA), направленного на ограничение власти крупных технологических компаний.

