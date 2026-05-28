17:15, 28 мая 2026

Иностранного радикала осудили по делу о подготовке взрыва в российском регионе

Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил иностранца к 20 годам заключения за подготовку теракта на Ставрополье. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Следствие и суд установили, что в январе 2025 года иностранец, будучи сторонником радикальных взглядов, по заданию куратора-террориста планировал совершить взрыв на железнодорожной дороге в Ессентуках. Для этого он приобрел в магазинах компоненты для сбора самодельного взрывного устройства и хранил их дома.

Отбывать наказание мужчина будет первые пять лет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в Москве суд взял под стражу мигранта по делу о расправе над оппонентом.

