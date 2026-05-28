Проливший кровь в массовой драке мигрант попытался сбежать из России

В Москве суд взял под стражу мигранта по делу об убийстве во время драки

В Москве суд взял под стражу 24-летнего мигранта по делу о расправе во время драки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, 23 мая в сквере «Люблино» произошел конфликт между двумя компаниями иностранцев, одна из которых вызвала другую на встречу на следующий вечер. Мигранты собрались на одной из парковок, где между ними завязалась драка.

Во время нее фигурант достал нож и им ранил оппонента, после чего скрылся с места происшествия. Потерпевший не выжил. Личность и местонахождение нападавшего были установлены в короткий срок. Молодой человек был остановлен в Смоленской области — он вместе с двумя другими участниками драки попытался уехать на машине. На допросе фигурант признал вину и рассказал, что хотел сбежать из страны.

Ранее сообщалось, что в Бурятии мужчине дали 12 лет за расправу над юношей.