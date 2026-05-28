13:42, 28 мая 2026

Мужчина испугался возлюбленной и выдумал напавших на него грабителей

Малазиец выдумал напавших на него грабителей из-за страха перед возлюбленной
Никита Савин

Фото: Dondi Tawatao / Getty Images

Житель Малайзии признался, что выдумал напавших на него грабителей, так как испугался своей возлюбленной. Об этом пишет Mothership.

7 мая Чен Жунхуи из султаната Кедах провел ночь в клубе, выпивая с друзьями. Во время вечеринки он потерял мобильный телефон. Мужчина очень боялся, что возлюбленная узнает о его похождениях, и подал в полицию заявление об ограблении. Жунхуи заявил, что вечером на него напали двое преступников на мотоцикле и отобрали телефон.

После короткой проверки сотрудники полиции признали эту историю подозрительной. Малазиец попытался подать еще одно заявление, но в отделении расплакался и признался в подлоге. Он сказал, что хотел скрыть от своей девушки, что весь вечер употреблял алкогольные напитки с приятелями.

Суд приговорил мужчину к штрафу в одну тысячу ринггитов (17,8 тысячи рублей). Если он не выплатит эту сумму, то отправится в тюрьму на два месяца.

Ранее в Японии полицейский по телефону «заминировал» ресторан, где коллеги подготовили для него прощальную вечеринку. Выяснилось, что мужчина не хотел идти на праздник.

