Мужчина испугался возлюбленной и выдумал напавших на него грабителей

Малазиец выдумал напавших на него грабителей из-за страха перед возлюбленной

Житель Малайзии признался, что выдумал напавших на него грабителей, так как испугался своей возлюбленной. Об этом пишет Mothership.

7 мая Чен Жунхуи из султаната Кедах провел ночь в клубе, выпивая с друзьями. Во время вечеринки он потерял мобильный телефон. Мужчина очень боялся, что возлюбленная узнает о его похождениях, и подал в полицию заявление об ограблении. Жунхуи заявил, что вечером на него напали двое преступников на мотоцикле и отобрали телефон.

После короткой проверки сотрудники полиции признали эту историю подозрительной. Малазиец попытался подать еще одно заявление, но в отделении расплакался и признался в подлоге. Он сказал, что хотел скрыть от своей девушки, что весь вечер употреблял алкогольные напитки с приятелями.

Суд приговорил мужчину к штрафу в одну тысячу ринггитов (17,8 тысячи рублей). Если он не выплатит эту сумму, то отправится в тюрьму на два месяца.

