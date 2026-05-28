Толпа выпускников отметила последний звонок избиением мужчины в российском регионе

В Братске СК возбудил дело по факту нападения выпускников на мужчину

В Братске возбудили уголовное дело по факту нападения группы выпускников на мужчину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Дело расследуется по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц. Поводом стали сообщения в интернете о том, что 26 мая компания подростков после последнего звонка избила мужчину. Четверо юношей уже установлены — ими оказались выпускники одной из школ, трое из них состоят на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

