Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:37, 28 мая 2026Россия

Белоусову показали сбитые дронами «Елка» украинские БПЛА

Главе Минобороны Белоусову показали сбитые дронами «Елка» украинские БПЛА
Майя Назарова

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Главе Минобороны России Андрею Белоусову показали украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА), сбитые дронами-перехватчиками «Елка». Об этом стало известно ТАСС.

Министр посетил группировку российских войск «Запад». Белоусов провел совещание, на котором заслушал доклады командования о текущей обстановке в зонах ответственности.

Также главе Минобороны России продемонстрировали различные беспилотники, используемые военнослужащими группировки.

«Елка» относится к российским портативным дронам-перехватчикам, предназначенным для борьбы с FPV-дронами и разведывательными беспилотниками методом прямого кинетического тарана на высокой скорости. Он работает по принципу «выстрелил и забыл». Этот дрон полностью автономен и не восприимчив к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

До этого сообщалось, что Белоусов проверил ход выполнения боевых задач группировкой «Восток» в зоне специальной военной операции (СВО). Тогда же он наградил государственными наградами отличившихся военных: медалью «Золотая Звезда» Героя России был удостоен командир 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Курабек Караев за проявленную храбрость и отвагу при исполнении служебных обязанностей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Разжигательница войны с низким IQ». В Кремле, МИД и Госдуме ответили на заявления Каллас о переговорах по Украине

    Американский бизнес разуверился в экономике США

    Тревел-блогер описал одно место в России фразой «ощущение, что стоишь на краю мира»

    Назван способ определить смертельно опасную родинку

    Белоусову показали сбитые дронами «Елка» украинские БПЛА

    В россиянине признали командира взвода украинских добровольцев

    Зеленский после срочного письма Трампу обратился к США словом «быстрее»

    Названа цена самой дешевой квартиры в центре Петербурга

    Каллас высказалась о Европе как посреднике в переговорах по Украине

    SHAMAN выпустил клип «Россия — мама» с «поющими иноагентами»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok