22:52, 18 ноября 2025Россия

Белоусов проинспектировал группировку «Восток»

Белоусов проверил ход выполнения боевых задач группировкой «Восток» в зоне СВО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости

Министр обороны РФ Андрей Белоусов оценил, как группировка «Восток» справляется с боевыми заданиями в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

«На командном пункте министр заслушал доклады командующего группировкой войск и офицеров штаба о текущей обстановке, действиях войск на линии боевого соприкосновения в зонах ответственности, характере действий противника», — говорится в сообщении Минобороны.

Белоусов также наградил государственными наградами отличившихся военных: медалью «Золотая Звезда» Героя России был удостоен командир 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Курабек Караев за проявленную храбрость и отвагу при исполнении служебных обязанностей.

Ранее Белоусов обратился к войскам в зоне проведения СВО. Министр поздравил личный состав 1435-го мотострелкового полка Вооруженных сил России с занятием населенного пункта Рог Донецкой народной республики. О его переходе под российский контроль стало известно 14 ноября.

