Белоусов обратился к прибывшему в зону СВО одним из первых полку

Белоусов поздравил бойцов с взятием Рога в ДНР
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Минобороны РФ

Министр обороны России Андрей Белоусов обратился к войскам в зоне проведения СВО. Его слова приводит пресс-служба военного ведомства в Telegram.

Министр поздравил личный состав 1435-го мотострелкового полка Вооруженных сил России с занятием населенного пункта Рог Донецкой народной республики (ДНР). О его переходе под российский контроль стало известно 14 ноября.

Глава оборонного ведомства напомнил, что сформированный с начала частичной мобилизации полк одним из первых прибыл в зону СВО для защиты стратегических рубежей страны. «Сегодня, слаженно действуя штурмовыми подразделениями, вы уверенно продвигаетесь вперед на красноармейском направлении, приближая день нашей общей победы», — отметил Белоусов.

14 ноября Минобороны сообщило о занятии еще одного населенного пункта в зоне проведения спецоперации. Речь идет об Орестополе в Днепропетровской области. Контроль над ним установили военнослужащие группировки войск «Восток».

