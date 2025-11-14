Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:30, 14 ноября 2025Россия

Армия России полностью заняла еще один населенный пункт в Днепропетровской области

ВС России полностью заняли Орестополь в Днепропетровской области
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Подразделения армии России полностью заняли Орестополь в Днепропетровской области. Об этом сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации.

Контроль над ним установили бойцы группировки войск «Восток». Вероятно, бои за населенный пункт шли не один день — в военном ведомстве о занятии Орестополя сообщили, использовав формулировку «завершили освобождение».

Недельные потери противника в зоне ответственности группировки «Восток» составили до 1665 человек, добавили в Минобороны.

Армия России начала боевые действия в Днепропетровской области по выходу на западные границы ДНР. Речь идет о создании буферной зоны вдоль новых западных границ России, о чем ранее рассказал президент России Владимир Путин. Ранее под контроль Российской армии перешел населенный пункт Даниловка Днепропетровской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пройдут ускоренное обучение и будут служить». В России планируют призвать несколько тысяч резервистов. Куда их направят?

    Раскрыты потери ВСУ за неделю в окружении в Купянске

    Telegram устроил самую крупную чистку за всю историю

    Орбан заявил о продолжении подготовки встречи Путин и Трампа в Будапеште

    Москвичей предупредили о первом снеге

    Украина бросила против российских войск «машину апокалипсиса» в районе одного из котлов

    Российский офицер получил семь лет за помощь с физподготовкой

    Мужчинам назвали шесть неочевидных признаков серьезных проблем со здоровьем

    Выявлен неожиданный фактор ускорения биологического старения

    Появились подробности о боях с ВСУ в окрестностях Красноармейска

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости