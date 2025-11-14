Армия России полностью заняла еще один населенный пункт в Днепропетровской области

ВС России полностью заняли Орестополь в Днепропетровской области

Подразделения армии России полностью заняли Орестополь в Днепропетровской области. Об этом сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации.

Контроль над ним установили бойцы группировки войск «Восток». Вероятно, бои за населенный пункт шли не один день — в военном ведомстве о занятии Орестополя сообщили, использовав формулировку «завершили освобождение».

Недельные потери противника в зоне ответственности группировки «Восток» составили до 1665 человек, добавили в Минобороны.

Армия России начала боевые действия в Днепропетровской области по выходу на западные границы ДНР. Речь идет о создании буферной зоны вдоль новых западных границ России, о чем ранее рассказал президент России Владимир Путин. Ранее под контроль Российской армии перешел населенный пункт Даниловка Днепропетровской области.

