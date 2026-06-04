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20:40, 4 июня 2026Ценности

Папарацци сняли близость Кендалл Дженнер и Джейкоба Элорди в метро

Папарацци сняли, как модель Кендалл Дженнер и актер Джейкоб Элорди держались за руки
Мария Винар

Кадр: @entertainmenttonight / @netjeff

Папарацци сняли близость американской модели Кендалл Дженнер и австралийского актера Джейкоба Элорди на фоне слухов о романе. Видео опубликовано на странице издания Entertainment Tonight в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Пару запечатлели на выходе из токийского метро. Звезда «Эйфории» попал в объективы камер в голубых джинсах, белом лонгсливе и темно-синей футболке. Манекенщица, в свою очередь, предстала в темных брюках и песочном пальто.

Знаменитости держались за руки и старались не привлекать к себе внимания.

Ранее популярный в Токио ресторан обнародовал совместное фото Кендалл Дженнер и Джейкоба Элорди. Тогда сотрудники лапшичной снялись с парой во время ужина. Во время съемки актер прижался к модели и положил голову ей на плечо.

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