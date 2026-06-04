Зеленский захотел превратить экспорт оружия в источник силы

Зеленский: Экспорт оружия должен стать долгосрочным источником экономической силы Украины

Президент Украины Владимир Зеленский захотел превратить экспорт оружия в «источник экономической силы» для республики. Его слова передает «Интерфакс-Украина».

«Экспорт оружия должен стать долгосрочным источником экономической силы для Украины», — заявил Зеленский.

По его словам, в четверг он провел совещание по тому, какое вооружение может быть отправлено на экспорт.

Ранее президент России Владимир Путин в разговоре с представителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что планы «заключить сделку» и «контролировать весь Донбасс» не исключают друг друга.