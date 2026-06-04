Тихановская вручила медаль украинскому депутату-экстремисту Гончаренко

Кандидат в президенты Белоруссии в 2020 году, оппозиционерка Светлана Тихановская вручила медаль депутату Верховной Рады Алексею Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Получил от Светланы Тихановской медаль за плодотворный труд в пользу Белоруссии», — написал депутат.

На опубликованной депутатом фотографии видно, что «награда» была вручена «Объединенным переходным кабинетом Белоруссии».

Ранее Гончаренко призвал к завершению конфликта после того, как Россия нанесла удар возмездия по объектам военного управления республики, а также ее авиабазам и военным заводам.