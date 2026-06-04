Ида Галич назвала самую стильную российскую звезду

«Лента.ру»: Ида Галич назвала Zivert самой стильной российской звездой

Блогерша и телеведущая Ида Галич назвала самых стильных российских звезд в интервью корреспонденту «Ленты.ру» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По мнению знаменитости, привлекательно одевается певица Zivert. «У нее свой внутренний стильный компас работает на все 150 процентов», — отметила она.

Также инфлюэнсерша внесла в список модель и блогершу Марию Миногарову и журналистку Ксению Собчак, которая сотрудничает со стилистами, известными как Миша и Китти.

«Ксения Анатольевна Собчак нашла своих стилистов. Сейчас у них полный мэтч. Может быть, кому-то кажется, что это перебор, но я так не считаю. Об этом говорят, и, видимо, свою задачу-максимум они выполняют», — указала Галич.

Ранее оказалась раскрыта цена сумки-лошади Ксении Собчак с ПМЭФ. Знаменитость появилась на публике с аксессуаром бренда Thom Browne из натуральной телячьей кожи.