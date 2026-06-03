ПМЭФ-2026. День первый

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16:13, 3 июня 2026ЦенностиЭксклюзив

Раскрыта цена сумки-лошади Ксении Собчак с ПМЭФ

«Лента.ру»: Цена сумки-лошади бренда Thom Browne у Ксении Собчак c ПМЭФ — 250 тысяч рублей
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
СюжетПМЭФ-2026ЦиклПМЭФ-2026. День первый

Фото: «Лента.ру»

Российская журналистка Ксения Собчак посетила Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) с сумкой люксового бренда Thom Browne. На это обратил внимание корреспондент «Ленты.ру».

Знаменитость появилась на публике с сумкой из натуральной телячьей кожи, выполненной в виде лошади. Известно, что марка выпустила аксессуар в честь 2026 года, а именно, года Лошади по Восточному календарю. Цена изготовленной в Италии сумки на официальном сайте бренда составляет 2950 евро (250 тысяч рублей).

Фото: «Лента.ру»

Ранее представители Императорской Петергофской фабрики раскрыли неизвестные детали о часах для президента России Владимира Путина. Выяснилось, что в новой модели часов для российского лидера останется черный агат. Кроме того, в них добавят специальный календарь для президента.

ПМЭФ пройдет в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» с 3 по 6 июня 2026 года. Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в период трансформации мировой экономики.

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