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19:21, 4 июня 2026Путешествия

Отношение к россиянам на острове в Африке описали словами «они очень нас ждут»

Посол Зейналова: Маврикий набирает популярность у российских туристов
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Balate.Dorin / Shutterstock / Fotodom

Жители Маврикия с гостеприимством относятся к российским туристам и ждут возобновления прямых рейсов между странами. О причинах рассказала в беседе с «360» чрезвычайный и полномочный посол России на Маврикии Ирада Зейналова.

Посол отметила, что, несмотря на удаленность и отсутствие прямых перелетов, остров в Восточной Африке набирает популярность у российских туристов. Дело в том, что поездка на Маврикий выгоднее отдыха на Мальдивах и Сейшелах. Поэтому россияне выбирают это направление. Также, по отметкам местных, они тратят на острове большие деньги.

«Они очень нас ждут. Но при этом на данный момент не удалось проломить стену, которая позволила бы нам возобновить рейсы. Мы разговариваем, мы постоянно проводим переговоры», — такими словами Зейналова описала обстановку на острове.

Ранее российских туристов предупредили о воровстве на Мальдивах. Эксперт объяснил, что риск воровства возрастает в местах, где уровень жизни местных жителей ниже в сравнении с иностранцами, приезжающими на отдых.

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