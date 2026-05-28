16:21, 28 мая 2026

Москвичам назвали срок возвращения тепла

Синоптик Шувалов: Теплая погода вернется в Москву с приходом календарного лета
Виктория Клабукова

Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

Теплая погода возобновится в Москве на следующей неделе. Своим прогнозом с агентством РИА Новости поделился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Жары в ближайшие дни метеоролог не ожидает, однако погода, по его словам, будет комфортной. Потепление, по расчетам синоптика, настанет в столице одновременно с приходом календарного лета. Уже в первую пятидневку июня столбики термометров поднимутся до отметки в плюс 20-25 градусов.

В этом с Шуваловым солидарен и ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Согласно его прогнозам, до конца весны в столице будут идти кратковременные дожди. В ночные часы температура будет падать до 1-6 градусов тепла, днем воздух прогреется до не более чем плюс 9-14 градусов.

Устойчивая же жара придет в Москву только в середине июня. При этом в третьей декаде месяца на пару дней может наступить похолодание, когда столбики термометров опустятся до плюс 20 градусов.

