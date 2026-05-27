15:27, 27 мая 2026Экономика

Москвичам назвали срок окончания «осенних» холодов

Синоптик Тишковец: До конца весны в Москве будет стоять осенняя погода
Виктория Клабукова

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Новая волна холодов, принесших в Москву по-осеннему пасмурную погоду, продержится до конца мая. Таким прогнозом в своем Telegram-канале поделился ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Погодная обстановка в среду, 27 мая, формируется под действием тыловой части циклона. В течение дня, по данным синоптика, столбики термометров в столице будут держаться на уровне 12-14 градусов тепла. Такие показатели не дотягивают до нормы конца весны на целых 6-7 градусов.

На протяжении дня, по расчетам Тишковца, в Москве прольется по пять-шесть литров дождевой воды на квадратный метр. Кратковременные дожди будут идти в столице ежедневно до конца весны. В ночные часы температура будет падать до 1-6 градусов тепла, днем воздух прогреется не больше чем на плюс 9-14 градусов.

На Подмосковье тем временем опустился снег. Обильные осадки наблюдаются на юге области, где вместе с ливнями идет град. В связи с непогодой в МЧС объявили экстренное штормовое предупреждение.

