Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:25, 27 мая 2026Силовые структуры

Россиянин получил 13 лет колонии за переводы на Украину

В Запорожской области мужчину приговорили к 13 годам за госизмену
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Запорожской области мужчину приговорили к 13 годам за госизмену. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Как установил суд, мужчина в период с октября 2023 года по апрель 2025 года переводил денежные средства на счет, предназначенный для сбора денег на нужды Вооруженных сил Украины. Общая сумма составила около 20 тысяч рублей. При этом подсудимый осознавал, что деньги будут использованы для нанесения вреда российским военным.

Сотрудники ФСБ выявили и пресекли его противоправную деятельность.

Суд приговорил фигуранта к 13 годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что россиянин получил 12 лет колонии за финансовую помощь иностранной организации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский направил срочное письмо Трампу

    Лобовое столкновение с тягачом унесло жизни трех человек

    На Украине отреагировали на слова Зеленского о завершении конфликта осенью

    Раскрыто тайное значение украшения самой красивой женщины в мире на Каннском фестивале

    Ученые предупредили о шаровых молниях в Москве и области

    В Петербурге фонтан кипятка высотой с 12-этажный дом решил помыть жильцам окна

    Золото резко подешевело

    Арестован второй фигурант дела о расправе над исчезнувшим россиянином

    Мировые цены на нефть рухнули

    В Эстонии высказались о высылке дипломатов из Киева

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok