Сделавшая пластику Валя Карнавал заговорила о натуральности

Певица Валя Карнавал заговорила о натуральности после пластики

Российская блогерша и певица Валя Карнавал (настоящее имя Валентина Карнаухова), которая делала пластику, заговорила о натуральности. Комментарий публикует Telegram-канал «Звездач».

Звезда заявила журналистам, что отказалась от инъекций и наращенных волос ради карьеры в кино. Так, она сняла искусственные пряди после нескольких лет наращивания и перестала увеличивать губы.

«Я накрашена под "натюрель-натюрель" — это меньше ресниц, нечеткие графичные стрелки. По поводу губ: подкалывала где-то два года назад, я не знаю, есть ли что-то там сейчас. Расхотелось. И хочется в мир кино уверенно шагнуть. Может быть, скоро вообще без макияжа приду», — подчеркнула она.

Ранее в мае казахстанцы объявили бойкот бренду из-за рекламы с Валей Карнавал. Поводом для обсуждения стала рекламная кампания туши, участие в которой приняла 24-летняя инфлюэнсерша.