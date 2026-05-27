В России выросло число подростков-террористов

СК: Число совершивших теракты в РФ подростков выросло на 178 % в 2025 году

Число российских подростков, которые совершили террористические преступления, выросло на 178 процентов в 2025 году. Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко на Международном форуме по безопасности, передает ТАСС.

По словам Петренко, Украина часто вовлекает российских подростков в акты терроризма через интернет,в особенности через мессенджеры. По итогам 2025 года число детей, которые совершили террористические преступления, выросло на 178 процентов, а тех, кто совершил экстремистские преступления, — на 200 процентов.

Ранее в Омской области задержали 14-летнего подростка, который подозревается в диверсии. В этом году он окончил седьмой класс.