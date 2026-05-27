Россия угрожает Еревану разрывом договора по газу. Пашинян заявил, что Армения будет так богата, что не заметит этого

Пашинян: Армения намерена разбогатеть и не бояться высоких цен на газ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сделал заявление на фоне недавних слов официального представителя МИД России Марии Захаровой о возможном пересмотре соглашений по беспошлинным поставкам газа. Его ответ, как уточняет Minval Politika, стал реакцией на угрозы со стороны Москвы.

Политик указал, что угрожать Армении нелогично. Ереван, по его словам, тогда разбогатеет настолько, чтобы цены на газ не казались высокими.

Нелогично угрожать Армении, например, высокими ценами, потому что на угрозы высокими ценами есть ответ: у нас будет намного больше денег, настолько, чтобы нам это не казалось дорогим Никол Пашинян премьер-министр Армении

Что стало причиной такой реакции Пашиняна?

Недавно официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва может приостановить и пересмотреть соглашения по беспошлинным поставкам газа в отношении Еревана. Все это произойдет, если Армения и дальше продолжит двигаться по направлению на сближение с Европой и войдет в состав Европейского союза (ЕС).

Речь идет о соглашении от 2 декабря 2013 года. Тогда был подписан договор о взаимодействии в сфере поставок природного газа, нефти и необработанных природных алмазов. Захарова указала, что Москва, увидев несоблюдение договоренностей, приостановит соглашение в одностороннем порядке.

Письмо от посольства России в Ереване уже официально передано в ведомства, занимающиеся территориальным управлением и инфраструктурой Армении. Министр энергетики России Сергей Цивилев подтвердил эти данные, уточнив, что стремление Еревана оказаться в ЕС ставит под угрозу сохранение и развитие традиционно высокого уровня российско-армянского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

В России предрекли Еревану нищету из-за политики Пашиняна

Россия может в любой момент пересмотреть договоренности о беспошлинных поставках газа, нефти и необработанных алмазов в Армению. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Он уверен, что Армения уже сделала достаточное количество недружественных шагов в отношении России. При этом все льготы, которые предоставляет Москва, направлены прежде всего на помощь армянскому народу.

Как сказал президент России Владимир Путин премьер-министру Николу Пашиняну, на двух стульях сидеть не удастся

Алексей Чепа зампредседателя комитета Госдумы по международным делам

Тем временем первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий счел, что республику ждет нищета из-за политики нынешнего премьера. По его мнению, Никол Пашинян сегодня делает все, чтобы оторвать Армению от России.

У Еревана не останется денег, когда он выйдет из Евразийского экономического союз. Сейчас же благодаря России и ее проектам страна добирает свои 15 процентов ВВП, добавил Водолацкий.

Народ Армении будет не только нищим, но и потеряет свой суверенитет, начнется гражданская война Виктор Водолацкий заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками

Пока же, сказал парламентарий, Пашинян продолжает говорить людям то, что когда-то обещали гражданам Украины экс-президенты Виктор Ющенко и Петр Порошенко. Армянский премьер, по его мнению, «пошел в разнос», зная, что его с Арменией в будущем ничего не должно связывать. Он пытается пока удержать власть, иначе его растерзает собственный народ или уедет во Францию.

О скидках на газ для Армении высказались и в Кремле

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что не знает о возможной денонсации газовых договоренностей с Арменией. В то же время он сообщил, что речь идет о льготной цене, которая «может быть выше, может быть ниже, может пересматриваться».

Песков добавил, что Россия действительно вносит вклад в развитие Армении, предоставляя разные льготы. В частности, за счет того самого газового соглашения на поставки газа, нефти и алмазов.

Льгота всегда за чей-то счет. Та льгота, которую получают армяне, — это не с неба, это за счет Российской Федерации. И это действительно наш вклад в развитие Армении. Но это за наш счет, надо называть вещи своими именами Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Незадолго до этого пресс-секретарь президента России утверждал, что льготный режим поставок «невозможен для участников иных интеграций», в том числе для Евросоюза. Москва не сможет дальше помогать властям Еревана, если страна станет членом ЕС, о чем не раз говорила.

С начала 2026 года отношения России и Армении переживают тяжелый системный кризис. После заморозки своего членства в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из-за войны против Азербайджана в Нагорном Карабахе Ереван постепенно начал идти на сближение с Европейским союзом (ЕС). Россия не раз призывала армянские власти как можно скорее определиться с членством страны либо в ЕС, либо в ЕАЭС. Подобный вопрос в Москве предложили вынести на всеобщее голосование.

