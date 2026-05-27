Песков высказался о скидках на газ для Армении

Песков: Россия обеспечивает скидку на газ для Армении как вклад в ее развитие

Скидка на газ для Армении обеспечивается за счет Российской Федерации. О предоставлении льгот на закупку голубого топлива высказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его цитирует Telegram-канал Юнашев LIVE.

По словам официального представителя Кремля, льготная цена на поставку газа «может быть выше, ниже, может пересматриваться».

«Льгота всегда за чей-то счет. Та льгота, которую получают армяне, — это не с неба, это за счет Российской Федерации. И это действительно наш вклад в развитие Армении. Но это за наш счет, надо называть вещи своими именами», — заявил он

Ранее Песков прокомментировал заявления армянского руководства о привлекательной льготной цене на российский газ. Он напомнил, что такой режим действует для партнеров по Евразийскому экономическому союзу. Если Ереван решит покинуть ЕАЭС, цена на газ для Армении может начать формироваться на рыночной основе.

Министр энергетики России Сергей Цивилев уже предупредил министерство территориального управления и инфраструктур Армении о пересмотре договоров, если Ереван продолжит курс на вступление в Европейский союз. «Продолжающиеся практические шаги по углублению взаимодействия Армении с Европейским союзом и декларируемое правительством Армении стремление вступить в ЕС ставят под угрозу сохранение и развитие традиционно высокого уровня российско-армянского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества», — отметил он.